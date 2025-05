A Cagliari i lavori per la riqualificazione del mercato di San Benedetto sono ancora fermi. A quasi tre mesi dal trasferimento dei concessionari nella sede temporanea di piazza Nazzari, l’amministrazione comunale non dispone ancora di un progetto esecutivo. Oggi il consigliere comunale Giuseppe Farris ha presentato un’interrogazione per fare luce sull’effettivo stato di avanzamento dell’intervento, su cui già in passato aveva espresso preoccupazione. “Dall’interrogazione odierna – spiega Farris – emerge che, a distanza di quasi tre mesi da quando è stato disposto il trasferimento dei concessionari dal vecchio mercato a quello provvisorio di piazza Nazzari, non esiste ancora un progetto definitivo. L’assessore Yuri Marcialis, afferma che probabilmente sarà pronto tra una decina di giorni, ma riferisce in modo molto generico di problemi legati, in particolare, alla cabina dell’Enel. Come se non si sapesse già da tempo che all’interno della struttura fosse presente una cabina elettrica”. Il consigliere accusa l’amministrazione di procedere “per tentativi”, senza una visione chiara: “Dopo aver fatto sgomberare in fretta e furia gli operatori, costretti ora a lavorare in condizioni al limite, in una struttura che sembra un lager, non si capisce cosa accadrà durante il periodo estivo”. Farris conclude sottolineando le incongruenze tra le promesse e i fatti: “Dopo averli trasferiti senza preavviso, oggi, a tre mesi di distanza, si scopre che il progetto non è ancora pronto. Il sindaco, in occasione del trasferimento, aveva dichiarato che i lavori sarebbero durati due anni, ma la domanda rimane: due anni a partire da quando?”, conclude.