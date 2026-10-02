Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 3 ottobre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento soprattutto sui settori occidentali e meridionali. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali e i mari da poco mossi a mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Est.

Il mare sarà mosso.

A Sassari farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

A Oristano farà bel tempo con nubi sparse alternate a schiarite e maggiori aperture nel pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 16°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.

Non sono previste allerte meteo.

Ci attende pertanto un sabato stabile e mite, con prevalenza di sole e qualche annuvolamento sui settori occidentali dell’isola. Le temperature raggiungeranno massime di 30°C nelle zone più calde. I venti saranno deboli dai quadranti orientali e i mari poco mossi, localmente mossi.

Curiosità sull’autunno in Sardegna: lo sapevi che il maestrale può rendere le giornate autunnali molto più fresche in poche ore? Con l’arrivo delle prime perturbazioni, il vento da nord-ovest può far crollare rapidamente le temperature, soprattutto nelle zone esposte e lungo le coste occidentali, segnando spesso uno dei primi veri cambiamenti verso il clima autunnale.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba