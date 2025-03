La segnalazione parte da una cittadina che ha notato lo strano movimento dei giovanissimi lungo la strada: “C’era un gruppo di ragazzini, uno di loro è in terra e gli altri in cerchio come se facessero da muro aspettano arrivino le auto e poco prima che arrivino il ragazzo in terra si può alzare perché gli altri si dileguano, una volta passata l’auto la inseguono, utilizzano delle torce. Sono stati avvisati i carabinieri. Credo sia qualche challenge vista sui social” ha espresso sui gruppi social dedicati alla città. Sono stati notati da diversi cittadini che hanno commentato l’accaduto con preoccupazione. “Ho visto anche io, erano in mezzo alla strada. Poi si sono messi di lato facendo finta di fare autostop, quel punto è completamente al buio” espone un altro cittadino.

Pratiche che ogni tanto vengono emulate e che raccontano di giochi decisamente pericolosi, visti in rete, e che si diffondono a macchia d’olio soprattutto tra i più giovani. Una sfida da compiere che potrebbe però risultare anche fatale. Un fenomeno di cui tanto si parla da anni e che, periodicamente, si accentua a causa dei nuovi contenuti pubblicati e che diventano virali sul web.