Carlo Conti torna al Tg1, come ormai di consueto, per annunciare una delle novità più attese sul prossimo Festival, ovvero chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston. Questa volta la scelta si è diretta su una delle artiste italiane più amate a livello internazionale, Laura Pausini.

La cantante sarà al Festival per tutte e 5 le serate, dal 24 al 28 febbraio.

L’artista esprime tutta la sua gioia ed emozione sui social:

“Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata.

Con tutto l’onore e la gioia del mondo dal 24 al 28 Febbraio sarò al fianco di @carloconti.tv per la 76ma edizione del Festival di Sanremo su @rai1official.

La Laura del 1993 che cantava per la prima volta al Teatro Ariston non avrebbe mai immaginato che nel 2026 avrebbe scritto queste parole, né che avrebbe fatto questo annuncio.🤍

Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo il Festival e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo.

Grazie @sanremorai e soprattutto grazie Carlo! La stima che provo per te da sempre è diventata anche fiducia e sei riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con te al mio fianco.

Mi sono tanto preparata per il prossimo Febbraio perché riconosco l’importanza ed il prestigio di ciò che vivró insieme a tutti gli italiani.

Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me.

Oggi i miei occhi sono quelli di una piccola bambina nel corpo grande di una donna consapevole. Chi mi conosce da vicino sa che io sogno più di quanto dormo! E sognare oggi mi ha portata qui…

Non è stato facile restare in silenzio fino ad ora. Adesso che lo sa anche la mia famiglia,si parte davvero!

Parappappappapara Parappappappapara Parappappappaparara para RA RA RA”