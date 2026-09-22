È durato solo pochi giorni il furto del mezzo messo a disposizione per i pazienti del centro dove vengono svolte le terapie ai più fragili: lo scorso fine settimana, infatti, il pulmino è stato sottratto alla comunità gettando nello sconforto gli operatori e generando sconcerto tra i cittadini. Grazie a un appello social è stata diffusa la notizia del furto, prontamente denunciato alle forze dell’ordine, e questa mattina una cittadina lo ha notato a Su Planu, in via Montanaru.

Rimane lo sconforto per un gesto messo a segno ai danni dei più fragili e la consapevolezza che i ladri di auto non si fermano davanti a niente.