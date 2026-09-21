Su Planu, ancora, infestata dai topi, persino sui marciapiedi e nelle strade. Uno spettacolo indecente, che si ripete ancora una volta nel quartiere sempre più abbandonato dal comune di Selargius. Un’emergenza che nn sembra avere soluzioni da tantissimo tempo ormai.

Tanto che, a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, l’istituto comprensivo è già chiuso: c’è la disinfestazione da fare, tutti a casa per una settimana, studenti e atleti che si allenano nel pomeriggio. Furibondi i genitori, costretti a complicati incastrati per far quadrare orari, lavoro e figli a casa. E su tutto una domanda: “Ma non potevano pensarci prima?”, è il pensiero comune. “Succede tutti gli anni, perché non organizzare una disinfestazione preventiva prima dell’inizio dell’anno scolastico?”. Invece, nessuna prevenzione: l’amministrazione ancora una volta iaggia sull’emergenza.