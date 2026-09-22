CULTURA NEL PIATTO

SALMONE AL FORNO E AGRUMI

Una ricetta semplice, profumata e mediterranea, dove la parte grassa del salmone incontra la freschezza leggermente acidula degli agrumi.

Valori nutrizionali per porzione

417 kcal

Proteine: 30,56 g

Carboidrati: 12,96 g

Lipidi: 27,36 g

Ingredienti per 1 porzione

Salmone fresco: 160 g

Pompelmo: 80 g

Arancia: 80 g

Succo di limone: 10 g

Olio extravergine di oliva: 5 g

Aneto fresco: 1 rametto

Pepe nero in grani q.b.

Sale q.b.

Preparazione

Lavare accuratamente l’arancia e il pompelmo, asciugarli e tagliarli a spicchi o a fettine sottili, mantenendo parte della scorza se gli agrumi sono non trattati.

Sistemare il trancio di salmone su un foglio di carta da forno. Distribuire intorno e sopra il pesce gli agrumi, aggiungere il succo di limone e un rametto di aneto.

Condire con 5 g di olio extravergine di oliva, una presa di sale e qualche grano di pepe nero.

Chiudere accuratamente il cartoccio e cuocere in forno già caldo a 200 °C per circa 15 minuti, regolando il tempo in base allo spessore del trancio.

Aprire il cartoccio soltanto al momento di servire, così da conservare tutto il profumo degli agrumi.

Cultura nel piatto

Quando tecnica, gusto e nutrizione parlano la stessa lingua.

L’abbinamento tra pesce grasso e agrumi è particolarmente felice: l’acidità di limone, arancia e pompelmo alleggerisce al palato la naturale componente lipidica del salmone e ne valorizza il sapore.

Il cartoccio, inoltre, è una tecnica di cottura molto interessante perché trattiene umidità e aromi e permette di utilizzare pochissimi grassi aggiunti.

Il salmone è naturalmente ricco di proteine ad alto valore biologico e di grassi, tra cui gli omega-3. Gli agrumi aggiungono freschezza, vitamina C e una componente aromatica capace di trasformare una preparazione molto semplice in un piatto elegante.

Il dettaglio che fa la differenza

Non cuocere troppo il salmone: deve rimanere morbido e succoso al centro. Una cottura eccessiva lo rende asciutto e ne penalizza proprio quella consistenza vellutata che gli agrumi aiutano a esaltare.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista