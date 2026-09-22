Liquami sul marciapiede, miasmi insopportabili e una preoccupante proliferazione di topi. È la situazione di estremo degrado denunciata oggi in un’interrogazione urgente depositata dal Consigliere comunale Ferdinando Secchi e rivolta al Sindaco di Cagliari e alla Giunta, riguardante le gravi condizioni in cui versa via Monsignor Parraguez, all’altezza della traversa di via Monsignor Piovella.

Da oltre un anno, a fasi alterne, si registra una continua fuoriuscita di liquidi di probabile origine fognaria che, partendo da sotto il marciapiede, si riversano direttamente sulla sede stradale. Un problema che ha trasformato l’area in una fogna a cielo aperto, accessibile a chiunque.

“Non siamo più di fronte a un semplice disagio legato ai cattivi odori, ma a una vera e propria emergenza igienico-sanitaria su suolo pubblico – dichiara il Consigliere Secchi –.

I cittadini residenti sono esasperati da una situazione che va avanti da troppo tempo. Oltre all’aria irrespirabile, il continuo sversamento di liquami ha attirato numerosi ratti, con rischi evidenti per la salute e la sicurezza di chi vive o transita nella zona, in particolare bambini e soggetti fragili. È un livello di degrado inaccettabile per la nostra città”.

L’origine esatta della perdita non è ancora stata accertata in via definitiva e potrebbe derivare sia da un guasto alla rete pubblica sia dagli scarichi di uno dei condomini circostanti. Tuttavia, il riversamento avviene su una superficie pubblica, rendendo inderogabile un’azione risolutiva da parte dell’Amministrazione.

Con l’atto ispettivo, Secchi chiede che vengano immediatamente allertati i tecnici comunali competenti per un sopralluogo urgente.

“L’Amministrazione deve accertare al più presto l’origine della perdita. Qualora fosse responsabilità di Abbanoa, la Società che gestisce il Servizio Idrico Integrato chiedo che il Comune si attivi per sollecitare un loro intervento immediato e risolutivo – conclude Secchi –. Nel caso in cui, invece, il guasto dovesse riguardare l’amministrazione o dei privati responsabili, è necessario intimare loro l’immediato ripristino. Chiedo inoltre che venga programmato con urgenza un intervento straordinario di bonifica, sanificazione e derattizzazione dell’intera area per restituire decoro e sicurezza ai residenti del quartiere”.