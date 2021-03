Furto in pizzeria a Quartu, il titolare a Radio Casteddu: “Chi ha fatto questo è un pezzente”

A Radio CASTEDDU, la rabbia di Fabrizio Mura dopo l’ennesima incursione nella sua pizzeria “Su Stampu”: “Chi ha fatto questo furto è un pezzente”

“I danni sono ingenti e stiamo ancora facendo i conti con i danni legati al covid ma è il gesto che è infame. Non si capisce il motivo, se l’ha fatto per creare dei danni ad un azienda che sta dando lavoro a tanti ragazzi e un servizio alla città che non sta attraversando un buon periodo.

Io stamattina ero ancora a letto quando mi hanno avvisato, dicendomi di andare perché avevano sfondato la vetrina, la prima cosa che ho fatto è stata quella di avvisare i carabinieri poi mi sono recato all’attività. Hanno rubato la TV, l’hanno strappata proprio dal muro, e l’hanno anche danneggiata. Non so quanto riusciranno a ricavare da quella TV malridotta. La cassa è stata proprio divelta perché è fissata nel nostro mobile, hanno strappato tutto per portarsela via. Non molto distante da noi, in viale della Musica hanno visto dei ragazzi che scappavano con una TV. Ora stiamo cercando ancora di capire se l’azienda che si occupa della videosorveglianza riecas ad estrapolare i filmati”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

