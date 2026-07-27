Fulmini a ciel sereno al centro sportivo di Temu’nel pomeriggio di ieri,l’attaccante rossoblu prima dell’ allenamento pomeridiano ha avuto un lungo colloquio con l’ allenatore Fabio Pisacane ed il diesse Pietro Accardi, successivamente il giocatore si e’ allenato regolarmente con i compagni,ma e’ apparsa evidente a fine seduta la tensione e l’ imbarazzo, con tutta una serie di telefonate ed un confronto che e’ proseguito in serata lontano da occhi indiscreti.

Alla base di tutto ci sarebbe il nodo dell’ adeguamento e del prolungamento del contratto ; nelle scorse settimane Sebastiano Esposito aveva manifestato apertamente la volonta’di voler essere protagonista e leader della squadra,dichiarando di aver voluto fortemente la piazza isolana e lodando la tifoseria rossoblu.

L’ attaccante inoltre aveva mostrato grande disponibilita’ a rinnovare il contratto che lo lega al Cagliari con un adeguamento economico e con la possibilita’ altresi’ di un prolungamento della scadenza del 2030 ,prevista attualmente.

La societa’ rossoblu avrebbe tergiversato, prendendo tempo senza procedere ad una definizione fattiva dell’accordo; questo atteggiamento sembrerebbe non essere stato gradito dal giocatore e dal suo enturage e secondo alcune indiscrezioni si sarebbe arrivati addirittura a comunicare alla dirigenza di valutare l’ ipotesi di una cessione durante l’ attuale sessione di calciomercato.

Nella serata di ieri i colloqui sarebbero proseguiti tra le parti, al momento la situazione e’ in piena evoluzione e non si esclude alcuna ipotesi, se da un lato la societa’ potrebbe accontentare le richieste del giocatore e del suo entourage, dall’ altro non e’ esclusa la possibilita’ che Sebastiano Esposito venga messo sul mercato con una valutazione, che si aggirerebbe sui venti milioni di euro.

In base all’ accordo con cui si e’definito l’ arrivo del giocatore in Sardegna,in caso di cessione una percentuale andrebbe nelle casse dell’ Inter .