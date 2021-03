Gabriella di Decimoputzu scomparsa, il marito: “Ha prelevato in Svizzera ed è sparita nel nulla”

“Mia moglie è andata via di casa dal 27 del mese scorso, tramite un bancomat siamo riusciti a vedere i suoi movimenti, ha prelevato a Milano il 27 e il 28 febbraio scorsi a Zurigo, quindi riteniamo sia in Svizzera. Questo ci ha consolato. Ma tiene il cellulare staccato, abbiamo attivato l’Interpol. E’ strano perché non ha avvertito nemmeno la mamma”. E’ disperato Luigi Cadelano, marito di Gabriella Maxia, la donna di 48 anni di Decimoputzu.

Giovedì eravamo tranquilli assieme col nostro avvocato, ma nulla lasciava pensare che facesse qualcosa del genere. Quando ho visto che non c’era pensavo fosse dalla madre. Non l’ho chiamata convinto che fosse lì, ma poi mia suocera mi ha chiamato e mi ha detto che non era lì. E allora mi son preoccupato.

Il giorno prima abbiamo avuto un battibecco, perché le dovevo ricordare di prendersi la cura per la stabilizzazione dell’umore lei si è incavolata, mi chiedo come ha fatto a superare i controlli perché non aveva motivazioni per uscire dall’Isola. Speriamo si sia portata le medicine”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

