Furto e rapina a Quartucciu, identificato uno dei responsabili.

Il 24 ottobre, a Quartucciu, i Carabinieri della Stazione di Selargius, hanno denunciato per rapina in concorso un 50enne di Quartucciu con pregiudizi di polizia. L’uomo, intorno alle 17 del 22 ottobre, all’esterno del punto vendita Hardis di Quartucciu ha spintonato il responsabile dell’esercizio per permettere la fuga di un ladro/complice che era stato sorpreso all’interno del punto vendita a trafugare generi alimentari. Accertamenti in corso per risalire al secondo malvivente.