Furto di bardature per cavalli, 50enne denunciato a San Sperate.

Nelle primissime ore del 17 maggio, i carabinieri della Stazione di San Sperate hanno denunciato un 50enne del luogo, disoccupato e gravato da pregiudizi di polizia. Impegnati in uno dei servizi di prevenzione del territorio e alla circolazione stradale, i militari hanno proceduto al controllo di una Fiat Punto condotta dal 50enne. All’interno è stato rinvenuto vario materiale per la bardatura di cavalli di cui l’uomo non ha saputo dare indicazioni in ordine alla provenienza. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che il materiale rinvenuto era stato asportato nella tarda serata del 16 maggio nella località “Su Pauli”, ad un 61enne. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto, mentre il 50enne dovrà rispondere del reato di ricettazione dinanzi all’Autorità Giudiziaria.