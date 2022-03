Sei consiglieri pronti a rompere col sindaco, giunta Truzzu in bilico a Cagliari: nel mirino gli assessori Floris e Mereu

In bilico la giunta Truzzu. Il gruppo dell’Udc chiede un assessorato e minaccia di trasformare l’aula consiliare in campo di battaglia. Altri due consiglieri Psd’Az sono pronti a fare altrettanto, col rischio che la maggioranza posso saltare. Spuntano malumori contro l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu: al sindaco sarebbe arrivata una esplicita richiesta di dimissioni del responsabile delle politiche del traffico cittadino.

Le prime avvisaglie ieri in consiglio comunale. La mozione sull’Ucraina del centrosinistra passa all’unanimità con 30 voti, mentre quella di Fdi solo con 15. Ma a fare più rumore del no dell’opposizione è astensione dell’Udc. Il gruppo dello Scudo Crociato non riconosce come proprio assessore di riferimento l’assessore al Patrimonio Andrea Floris (segretario cittadino Udc, invitato al celebre “banchetto proibito di Sardara”) e chiede un posto in giunta per l’ex presidente del Ctm Roberto Porrà, vicino al capogruppo Udc Aurelio Lai. I quattro chiedono anche un rimescolamento delle commissioni, minacciando nuovi e più clamorosi sgambetti alla giunta Truzzu in aula. Domani o nei prossimi giorni potrebbe essere depositato un documento di fuoco in consiglio comunale.

Ma le grane per Truzzu non finiscono qui. E non sono i soli. Altre trappole alla maggioranza potrebbero derivare dal malcontento dei consiglieri Psd’Az Marcello Polastri e Loredana Lai, in rotta col capogruppo Mura e sempre più distanti dal primo cittadino. E così dopo aver perso la Lega Truzzu rischia di rimanere senza Udc e sardisti e di perdere i numeri per andare avanti. In consiglio la tensione si taglia a fette. Sempre ieri un esponente della maggioranza nel corso di un deciso faccia a faccia col primo cittadino ha chiesto la dimissioni dell’assessore al Traffico Alessio Mereu (per ora ancora difeso dal sindaco). Nel mirino le politiche messe in campo sulla mobilità considerate l’anello debole dell’amministrazione.