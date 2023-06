Fiori, concerti e auto d’epoca: in via Manno e in via Garibaldi arriva “Petali in città”

Per un intero weekend le vie Garibaldi, Manno e adiacenti si colorano di addobbi floreali per diventare teatro di concerti, sfilate d’auto d’epoca e laboratori di pittura

Tutto pronto a Cagliari per Petali in Città dell’1, 2, 3 e 4

“Petali in Città” è l’evento che gli assessorati alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari e al Verde Pubblico propongono nelle giornate dell’1, 2, 3 e 4 giugno per promuovere il connubio tra verde-cultura, valorizzare il patrimonio storico-artistico cittadino, attraverso la cura del verde pubblico.

Per un intero weekend la via Garibaldi, la via Manno e alcune strade adiacenti, come via Cima, via Spano e via Mazzini, saranno colorate da addobbi floreali su balconi e ingressi delle attività commerciali per diventare teatro di un ricco programma di iniziative come performance musicali a cura degli studenti del Liceo “Foiso Fois” e del Convitto Nazionale. Un gruppo di artisti coadiuvati dall’associazione Artemisia, invece, dipingeranno con tavolozza e cavalletto nelle vie del centro.

Sabato 3 giugno dalle 10 del mattino sino a mezzogiorno alla Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy, si terrà una conferenza dal titolo “Cultura e Verde: un connubio vincente”. Parteciperanno la direttrice dell’Orto Botanico di Cagliari, Annalena Cogoni, il professor Gianluca Iiriti, esperto del rapporto fra natura e contesto urbano, gli assessori comunali Giorgio Angius e Maria Dolores Picciau.

L’evento con passeggiate lungo le vie del centro per ammirare gli addobbi floreali e i balconi fioriti prevede nella mattinata di domenica 4 giugno una sfilata di auto d’epoca a cura del Circolo Sardo Automoto d’Epoca SCQ.

Per la riuscita di “Petali in Città” hanno partecipato numerose associazioni, come Legambiente Cagliari, associazione per il Parco Molentargius-Saline-Poetto, associazione Ambiente e/è Vita Sardegna, associazione Artemisia scuola d’arte, Circolo Sardo Automoto d’Epoca S.C.Q.

“L’iniziativa – ha commentato il sindaco Paolo Truzzu – si inserisce all’interno della pianificazione che la nostra Amministrazione sta dedicando ai temi del verde. La presenza di alberi e di verde nei contesti urbani non solo è un indicatore importante di qualità della vita della nostra città, ma ha risvolti profondi nella tutela del nostro patrimonio storico-artistico”.

Per l’assessora alla Cultura e Spettacolo, Maria Dolores Picciau, “Petali in Città” non rappresenta solo un “modo di valorizzare le bellezze culturali della città di Cagliari ponendole in diretto dialogo con splendide installazioni floreali”, ma anche “una occasione per riflettere in maniera estesa sulle modalità attraverso le quali le realtà culturali cagliaritane si confrontano con i temi della sostenibilità ambientale, la valorizzazione della bellezza naturale e la coltivazione del rapporto con la natura all’interno del contesto urbano”. Inoltre, “la manifestazione svolge anche una importante, e ora più che mai necessaria, funzione di sensibilizzazione, aprendo nuovi spiragli di intervento culturale”.

“Per l’evento “Petali in Città” saranno usate fioriture fornite dal vivaio comunale di Corongiu, che dall’anno scorso ha ripreso la sua attività”, ha puntualizzato Giorgio Angius, assessore al Verde pubblico. “È un piacere contribuire alle tante iniziative culturali e sociali che si svolgono a Cagliari con i nostri fiori e le nostre piante – ha aggiunto – che vengono poi regalate al termine delle manifestazioni”.

Dello stesso avviso Enrica Anedda Endrich, presidente della Commissione Cultura e Verde pubblico. “Verde e Cultura – ha detto – sono un binomio magico, sul quale l’Amministrazione comunale intende puntare sempre più spesso, tenuto conto del secondo posto conquistato da Cagliari premio Capitale verde Europea 2024 e della candidatura per l’edizione 2025”. E “riempire di fiori il centro storico, crocevia di cittadini e turisti è una bellissima idea, perché cultura e verde sono uguali a bellezza. La bellezza è concime per l’anima, fonte di benessere”.

L’evento punta alla partecipazione dei cagliaritani e dei numerosi turisti che stanno visitando Cagliari in questo periodo e a sensibilizzare studenti e giovani al tema del rispetto del verde, del patrimonio storico-artistico cittadino. Infatti, come ha ribadito l’assessora Picciau, ideatrice della manifestazione “promuovere la cultura vuol dire anche diffondere la conoscenza del nostro patrimonio artistico e ambientale. E questo progetto è un monito a rispettare la città e le sue risorse per trasmetterle alle generazioni future”.

All’incontro con i giornalisti di oggi, giovedì 1 giugno 2023, a Palazzo Bacaredda anche Nicoletta Rossi, preside del Liceo artistico e musicale “Foiso Fois”, che ha parlato dell’importanza del progetto, quale “opportunità per la scuola di collaborare con le amministrazioni e gli amministratori che si muovono in direzioni legati alla cultura , alla valorizzazione dei beni e al verde pubblico, anche in una logica di co-progettazione”. “Petali in Città” è stato accolto “con molto entusiasmo – ha concluso – dalla scuola e dalle famiglie”. Ma “sopratutto dagli studenti”, che stamani hanno dato avvio al ricco programma di appuntamenti proprio nel Cortile d’Onore di Palazzo Bacaredda dove hanno presentato un concerto corale, un repertorio classico con incursioni contemporanee di jazz.