“Un potenziale inquinamento ambientale e pericolo per la salute pubblica derivante da scarico fognario”: con queste parole il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda chiede l’intervento delle istituzioni locali per sollecitare l’ente a un intervento mirato e risolutivo.

I liquali che fuoriescono da uno scolo non indicano acqua pulita, “in corrispondenza del canale adiacente alle abitazioni, si rileva la presenza di uno scarico attivo con acque scure, maleodoranti, presumibilmente di natura fognaria, che “sversa a cielo aperto”.

I residenti lamentano da giorni miasmi nauseabondi che rendono impossibile la vivibilità delle abitazioni”.

Le richieste: “Verifica immediata riguardo la funzionalità della rete fognaria. Accettare l’eventuale presenza di perdite, rotture o allacci abusivi”.

Data la gravita e le preoccupazioni dei cittadini viene richiesto un intervento “con carattere di somma urgenza”.