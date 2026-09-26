Raid notturni per rubare tutto ciò che è presente negli abitacoli delle macchine, due notti fa numerosi mezzi sono stati ritrovati con i finestrini spaccati.

Un’amara sorpresa per i proprietari delle vetture danneggiate: centinaia di euro da sborsare per riparare i finestrini in frantumi, l’abitacolo rovistato e la paura che possa accadere nuovamente. Da via Ferrovia a via Corleone, in un parcheggio condominiale, i ladri si sono dati da fare. “Anche in via Temo, fuori e dentro il garage” aggiungono i residenti.

Non un caso isolato, purtroppo, di recente, infatti, è stata rubata una macchina, l’ennesima, che ha aumentato rabbia e timori tra i residenti i quali chiedono a gran voce maggiori controlli, soprattutto, durante le ore notturne.