Famiglie in ginocchio per la crisi, a Cagliari è boom dei “Compro oro” per pagare le bollette

Anche le fedi di nozze pur di avere qualche soldo in tasca da spendere. In bollette, ovviamente, perché il nuovo boom dei Compro Oro a Cagliari come nel resto d’Italia, con una clientela quadruplicata rispetto a qualche mese fa secondo le ultime stime, è dovuto soprattutto alla necessità di procurarsi i soldi per pagare le stratosferiche bollette di gas e luce, ma anche per fare la spesa al supermercato.

Un fenomeno commerciale, quello del proliferare dei Compro oro, che sociologi ed economisti interpretano come il segnale della crisi italiana in cui paura e insicurezza si sono andate a sommare alle crescenti difficoltà nel far quadrare i conti domestici.

Diventare “Compro oro” non è difficile, basta una licenza amministrativa rilasciata dalla Questura e un investimento iniziale di poche migliaia di euro. I “Compro oro”, di solito sono organizzati in reti di franchising mentre alcuni lavorano su internet, acquistano oggetti preziosi usati da privati, per poi rivenderli, generalmente a grossisti e fonderie.