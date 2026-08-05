Stremati dall’afa e dalle alte temperature che nemmeno la notte concedono un pò di tregua, dall’oristanese a Cagliari si boccheggia nonostante un timido vento di maestrale che oggi soffia meno bollente di ieri. Qualche nuvola all’orizzonte ma niente in confronto alla grandinata che ha investito la parte opposta dell’isola. A Osini la pioggia ha lasciato spazio alle palline di ghiacchio che sicuramente hanno rinfrescato l’aria ma provocato anche disagi e danni alle colture.

Il classico temporale estivo, insomma, ma con la sorpresa degli eventi estremi che rendono ancor più percepibile la mezza misura assente: o troppo caldo oppure grandine violenta. E domani? Si vedrà. Esperti meteo al lavoro, da settimane analizzano il clima impazzito, che ha registrato picchi di oltre 47 gradi a cui non siamo proprio abituati. Le perturbazioni sono alle porte e all’ordine del giorno, con la speranza che non si ripetano eventi meteorologici particolarmente violenti.