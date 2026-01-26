La sicurezza è diventata una delle principali emergenze di Cagliari. Una città percepita come insicura non cresce, non attrae investimenti e non tutela chi la vive ogni giorno. A denunciarlo è il consigliere comunale Roberto Mura, che oggi ha diffuso alcune immagini di viale Sant’Ignazio completamente al buio, una situazione che, fa sapere, si protrae da almeno due settimane.

La prevenzione passa anche dall’illuminazione pubblica, ma troppe strade di Cagliari restano al buio per mesi, diventando inevitabilmente più pericolose. Una condizione che, secondo il consigliere, sta generando un numero crescente di segnalazioni e richieste di intervento da parte di cittadini, lavoratori e studenti.

Viale Sant’Ignazio non è una strada qualsiasi: si tratta di una via fondamentale per la vita universitaria della città. Lungo l’arteria si trovano infatti le facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, frequentate ogni giorno da centinaia di studenti, molti dei quali si spostano a piedi anche nelle ore serali.

È incredibile che l’Amministrazione comunale non sia ancora intervenuta in modo risolutivo su una situazione così evidente e pericolosa, attacca Mura. Le immagini diffuse mostrano un tratto di strada quasi completamente immerso nell’oscurità, con illuminazione insufficiente e forti criticità per la sicurezza stradale e personale.

Per il consigliere comunale è necessario un cambio di passo immediato. Serve una strategia seria di prevenzione che parta dalla manutenzione ordinaria e dall’efficienza dei servizi essenziali. L’illuminazione pubblica non è un dettaglio, ma una priorità per la sicurezza urbana.