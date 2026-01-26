Ennesimo preziosissimo intervento salvavita da parte dell’Aeronautica Militare. Una bimba di soli 3 mesi, ricoverata all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari è stata trasportata d’urgenza al Bambino Gesù di Roma con un G650.

Arrivato direttamente da Ciampino, il volo- autorizzato come sempre in questi casi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- è atterrato ad Alghero attorno alle 17 per accogliere la piccola e un genitore e portarla d’urgenza nell’ospedale romano. La bimba è stata subito affidata al personale ospedaliero per le primissime cure.