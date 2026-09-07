Ieri sera diversi avventori hanno segnalato il disagio all’interno del maxi polo commerciale aperto al pubblico pochi mesi fa: una perdita idrica dal soffitto davanti a diversi negozi, in mezzo a uno dei corridoi dove transitano decine di persone in cerca di affari. Nessun cartello per avvisare del potenziale pericolo, solo un secchio rosso e un altro contenitore per arginare il problema. Qualcuno ha rischiato di cadere a causa del pavimento bagnato, per fortuna lo scivolone è stato evitato ma rimane il rammarico per l’area non segnalata tempestivamente, per evitare di far slittare i passanti.