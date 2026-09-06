Momenti di paura questa mattina attorno alle 7 per un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito sulla Strada Statale 125 Var – Nuova Orientale Sarda.

L’incendio si è sviluppato all’interno della galleria “Murtineddu”, nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena, coinvolgendo una Mercedes Smart. Le fiamme hanno interessato l’intero abitacolo del veicolo.

I due giovani occupanti dell’autovettura sono rimasti illesi. Accortisi tempestivamente dell’incendio, si sono allontanati dal veicolo mettendosi in sicurezza e hanno allertato i soccorsi tramite smartphone.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e, successivamente, alla messa in sicurezza dell’autovettura, della sede stradale e dell’area interessata dall’incendio.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il tratto stradale è stato temporaneamente interdetto al transito.

Sul posto è intervenuto anche il personale ANAS, impegnato nelle attività necessarie al ripristino della sede stradale e alla successiva riapertura della viabilità.