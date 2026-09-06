Capoterra e tutti gli appassionati del mondo acquatico piangono Davide Vallascas, scomparso prematuramente a causa di una malattia. Acquarista esperto e rinomato in tutta Italia, ha dato un approccio nuovo allo studio degli ecosistemi acquatici, dedicando la sua vita allo studio degli acquari naturali sottolineando sempre come debbano essere rispettati. Un amore per lo studio e per il lavoro rari, che lo hanno portato a pubblicare moltissimi articoli diventati fondamentali per chi si avvicina alla materia.

“Oggi ci ha lasciato Davide Vallascas, un socio, un amico e una persona che ha dedicato una parte importante della propria vita alla sua passione, condividendola sempre con competenza, curiosità e generosità”, il toccante messaggio dell’associazione Acquari Naturali Aps

“Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, di confrontarci con lui e di condividere non soltanto l’hobby, ma anche un’amicizia che porteremo per sempre con noi.

Grazie per tutto quello che ci hai lasciato, per il tempo condiviso, per le discussioni, gli insegnamenti e l’amicizia.

Ci rivedremo sicuramente a cercare qualche pesce strano dall’altra parte.”