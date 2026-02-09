Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Elmas, per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026 i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento alla rete idrica esistente delle nuove condotte in via Sulcitana. Per l’esecuzione dei lavori occorrerà interrompere l’erogazione nell’area compresa tra le vie Sulcitana e Polveriera dalle 8.30 fino al termine dell’intervento, previsto intorno alle 17.30: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nella zona in questione, ma non si può escludere una riduzione della pressione e della portata idrica anche nelle altre zone del Comune. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.