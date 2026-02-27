Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da poco mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con qualche addensamento pomeridiano . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con qualche addensamento pomeridiano . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 8 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderati e provenienti al mattino da Est- Sud est, al pomeriggio da Nord . A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con qualche addensamento pomeridiano . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 9 ° C e la minima di 8 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti al mattino da Est- Norde st, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord ovest . Il mare sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio . In serata il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un sabato i n prevalenza sole ggiato , con temperature c he raggiungeranno massime di 1 9 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a fine settiman a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba