Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da poco mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con qualche addensamento pomeridiano. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con qualche addensamento pomeridiano. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con qualche addensamento pomeridiano. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti al mattino da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. In serata il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14° C e la minima di 6°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un sabato in prevalenza soleggiato, con temperature che raggiungeranno massime di 19°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba