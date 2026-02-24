Elmas, denunciato un 46enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di combustione illecita di rifiuti.

L’intervento è scaturito dopo una segnalazione pervenuta dal personale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, già impegnato sul posto per le operazioni di spegnimento. Giunti tempestivamente, i carabinieri hanno accertato che l’uomo era intento a bruciare un cumulo di rifiuti composti da materiale plastico e sterpaglie. I fumi densi e l’odore acre sprigionati dalla combustione stavano arrecando un forte e concreto disturbo alle abitazioni limitrofe, generando comprensibile preoccupazione tra i residenti del quartiere.

La rapida e mirata attività investigativa condotta dai carabinieri ha consentito di fare luce sul contesto in cui è maturato il fatto: i militari hanno infatti appurato che l’azione del 46enne non rappresentava uno sporadico e isolato episodio, ma si inquadrava in una condotta illecita reiterata nel tempo. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dell’accaduto.