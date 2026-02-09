Il mondo della scienza piange un autentico pilastro ed innovatore della divulgazione. Si è spento a a 96 anni lo scienziato trapanese Antonino Zichichi, fisico teorico noto a livello mondiale, divulgatore, inventore e promotore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso nel 1980, capo del World Lab per sostenere i progetti scientifici nei paesi del Terzo Mondo. A confermare la notizia all’Adnkronos il Centro di cultura scientifica Ettore Majorana di Erice da lui fondato e guidato.

Nel 1963 aveva fondato il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, ideatore del Laboratorio del Gran Sasso e al CERN di Ginevra scoprì l’antideutone.

Era inoltre professore emerito di Fisica Superiore all’Università di Bologna.

Figura di spicco e instancabile che durante tutta la sua vita non ha mai smesso di informare, divulgare, studiare.

Fermamente cattolico, ha anche espresso contrarietà nei confronti della teoria di Darwin sull’evoluzione e dubbi sulla relazione fra uomo e cambiamento climatico. Con la sua immensa preparazione ha fatto sì che la scienza non fosse qualcosa di elitario ma a portata di tutti, per aprire la mente alla conoscenza e al sapere.