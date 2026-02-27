Splendida come sempre ma soprattutto sorridente. Bianca Balti illumina la conferenza stampa per la quarta serata sanremese dedicata alle cover dove la modella torna nel ruolo di co-conduttrice.

Bianca ha raccontato con grande sincerità il percorso per curare un carcinoma ovarico. L’operazione, la chemio, il corpo che cambia. Un anno fa la modella ha fatto il suo ciclo di chemio e ha spiegato quanto è stato difficile rinascere.

“È stato un lutto”, racconta. “La donna spensierata di prima che non doveva pensare ad un recidiva non esiste più”. Bianca ammette le fragilità di una giovane donna che si confronta con il dolore, la paura, i cambiamenti estetici per lei che con la sua bellezza ci ha lavorato per anni. Bianca non si lascia mai andare alla commozione ma continua a sorridere, infondendo forza a chi la ascolta.

“Essere qui un anno fa è stato il regalo più bello che potessi ricevere, ma non volevo parlare della malattia, ora sono più tranquilla nel farlo”, spiega durante la conferenza stampa di oggi. “L’impatto di Sanremo è stato enorme. E ora sono felicissima e sento la responsabilità di rappresentare tutte quelle persone che durante questo periodo sono venute a dirmi cosa avesse significato per loro la mia partecipazione, che hanno vissuto o stanno vivendo un tumore o la malattia”.

La modella, madre di due figlie di 18 e 10 anni, è stata anche aiutata da una persona speciale: il suo compagno Alessandro Cutrera, pilota automobilistico. Una storia che purtroppo tante donne conoscono bene e a cui questa sera dedica la sua partecipazione.