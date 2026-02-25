Una delle nipoti ha già presentato la denuncia di scomparsa alla Stazione Locale dei Carabinieri.

“Altresì è stato attivato anche il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” comunica il Comune.

Il ritrovo per partecipare domani alle ricerche è ore 8.00 in Piazza Marconi, davanti alla Sede Comunale, San Gavino Monreale presso la stazione mobile dei Vigili del Fuoco.

“Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe adatte e telefono carico.

Anche un piccolo aiuto può fare la differenza”.