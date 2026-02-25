Arrestato dai Carabinieri un 28enne marocchino per furto in abitazione ed evasione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto ai domiciliari per maltrattamenti ai genitori, è stato sorpreso all’interno della casa di un pensionato di 93 anni nel centro di Villasor.

Le pattuglie della compagnia e della stazione di Sanluri, intervenute su segnalazione, hanno recuperato la refurtiva appena sottratta e restituita al proprietario. L’indagato, che aveva eluso i domiciliari per commettere il colpo, è stato condotto in caserma e questa mattina comparso davanti al Tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.