Eccoli, i coreani della Coppa Davis a Cagliari: un alloggio speciale nel nuovo super hotel aperto in centro. Nella foto di poco fa, i nazionali coreani di tennis a Cagliari a Palazzo Doglio: giocheranno a Cagliari contro l’Italia in Coppa Davis, previste misure speciali di controllo per l’emergenza Coronavirus. Sorridenti e pronti alla grande sfida contro gli azzurri, quasi un “battesimo” anche per il nuovo hotel a cinque stelle. Le gare sono in programma al tennis club di Monte Urpinu il 6 e 7 marzo (foto E.A.)