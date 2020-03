Cagliari-Roma, clamorosa scelta di Maran: fuori Cragno, gioca Olsen e in attacco Paloschi titolare. La rivoluzione di Maran. Per la gara delle 18, svolta tra i pali: in campo lo svedese ex giallorosso, mentre Cragno si accomoda in panchina. In attacco gioca Paloschi in coppia con Joao Pedro, in difesa Cacciatore, a centrocampo Oliva preferito a Cigarini col ritorno di Nainggolan, A completare lo scacchiere rossoblù un altro ex romanista, Pellegrini col rilancio di Rog che torna titolare dopo un mese e mezzo. La coppia Klavan_pisacane al centro della difesa per contrastare gli attacchi della Roma, costretta a vincere dopo l’impressionante vittoria per 7-2 dell’Atalanta in casa del Lecce, in orbita Champions. Nella foto, Olsen durante la famosa rissa con Lapadula a Lecce.