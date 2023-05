E’ morto a Cagliari il clochard di via Liguria: la Polizia valuta se eseguire l’autopsia

E’ morto a Cagliari il clochard di via Liguria, Cristiano Picciau: la Polizia valuta se eseguire l’autopsia. Addio all’uomo di mezza età che tutti conoscevano nella zona di via dei Giudicati, dove chiedeva l’elemosina cercando di intrattenere i passanti: il suo corpo è stato trovato senza vita questa mattina, e subito sono state allertate le forze dell’ordine. Dovrebbe trattarsi quasi certamente di morte naturale, ma come sempre in un primo momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori. Nelle aiuole, la triste fine di un uomo solo.