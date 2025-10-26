Nottata di intensa attività per i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio che ha interessato l’intera provincia, con decine di verifiche a carico di autoveicoli, conducenti e soggetti sottoposti a misure, finalizzate alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti e alla tutela della sicurezza stradale.

L’imponente dispositivo, che ha visto il coinvolgimento delle Compagnie di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Dolianova, Carbonia, Iglesias, Sanluri e Villacidro, ha consentito di assicurare una presenza capillare dell’Arma anche nei centri più periferici, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo e perquisizioni personali e veicolari.

A Serramanna, i militari della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sanluri e delle Stazioni di Serrenti e Samassi, hanno denunciato in stato di libertà un 20enne studente residente in paese, incensurato, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il giovane, controllato a piedi in pieno centro, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri, successivamente sottoposto a sequestro.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Cagliari due studenti serramannesi trovati in possesso di modiche quantità di hashish, detenute per uso personale. Lo stupefacente, complessivamente pari a circa 5 grammi, è stato sequestrato e repertato in attesa di analisi di laboratorio.

A Domusnovas, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 32enne operaio residente in paese, già noto alle Forze di Polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un controllo del veicolo da lui condotto, una Volkswagen Golf, e della successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto oltre 37 grammi di marijuana suddivisi in involucri e barattoli, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e debitamente custodito.

Infine, a Maracalagonis, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà tre giovani — tra i 22 e i 18 anni, residenti tra Maracalagonis e Sinnai — ritenuti responsabili di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto 0,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione, entrambi sottoposti a sequestro e destinati al deposito corpi di reato del Tribunale di Cagliari.