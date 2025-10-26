Una tragedia infinita quella accaduta questa notte a Omar Masia, elettricista di Calangianus morto in un terribile incidente lungo la strada Baldu-L’Agnata. Il 25enne si trovava con altri 4 amici per andare ad una festa di laurea quando la loro Bmw è precipitata da un ponte.
Omar, purtroppo, non ce l’ha fatta. Sul posto i vigili del fuoco e- come riporta La Nuova Sardegna- a soccorrere il giovane proprio il padre, Massimiliano, intervenuto insieme ai colleghi sul luogo dell’incidente. Un destino doppiamente crudele per un’altra vita spezzata sulle strade sarde e la sua famiglia.