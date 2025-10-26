Nella serata di ieri, i Carabinieri della Squadra Motociclisti della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, disoccupato, residente a Selargius, e una donna di 36 anni, originaria del sassarese e di fatto senza fissa dimora, entrambi già noti alle Forze di Polizia, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.

I militari sono intervenuti in via del Pozzetto, dove il personale del punto vendita “Superpan” ha segnalato il furto di alcuni generi alimentari. Grazie al tempestivo intervento e alle ricerche immediatamente diramate nella zona, i due sospettati sono stati rintracciati poco lontano dal luogo del fatto. Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso della refurtiva successivamente restituiti al supermercato.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Cagliari, in attesa dell’udienza di convalida.