Dolianova, gatto usato come miccia e incendiato con della benzina: ricoverato in clinica in gravi condizioni, rischia l’amputazione di una zampa.

Dolianova è stata oggetto di un nuovo episodio di inaudita crudeltà verso gli animali. Un gattino, vittima di un atroce atto di violenza, è stato trovato gravemente ustionato nelle campagne della zona. A denunciare la vicenda è l’associazione animalista sarda FIEROGATTO, attiva sul territorio per la tutela e la protezione degli animali.

“Siamo stati avvisati che c’era questo gattino nelle campagne di Dolianova completamente bruciato”, ha raccontato una volontaria dell’associazione, ancora sconvolta dalla scena drammatica. “I signori che gli davano da mangiare quasi non l’hanno riconosciuto per le condizioni in cui si trovava. Sono stati loro a chiedere il nostro intervento e a portare il cucciolo in clinica”. Dopo una prima visita e un ricovero urgente, il gattino è stato dimesso, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. “Oggi lo abbiamo riportato d’urgenza: ha tutte le orecchie e le zampe bruciate. Una zampa gli verrà sicuramente amputata perché sta andando in necrosi”, ha aggiunto la volontaria con amarezza. “È in condizioni disperate”. Dalle prime ipotesi sembra che il cucciolo sia stato incendiato con del liquido infiammabile, probabilmente benzina. “È accaduto di recente, non sappiamo precisamente quando, ma dall’odore di bruciato si presume che sia successo poche ore prima del ritrovamento”. Il povero gattino si trova attualmente ricoverato in clinica, le sue condizioni continuano a rimanere critiche.