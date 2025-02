Una storia terribile di violenza domestica accaduta a Roma. Un uomo di 58 ha vessato la moglie incinta con violenze di ogni tipo per anni. Ha abusato di lei anche quando era incinta e la obbligava a lavarsi con la candeggina “per purificarsi”. Come riporta La Repubblica, le violenze andavano avanti dal 2017 e oltre a picchiarla la minacciava con un coltello dicendole frasi come: “Vuoi vedere cosa si prova a morire?”. La donna era totalmente succube del marito, non poteva condurre una vita normale ed le veniva impedito anche di uscire. Non poteva avere nemmeno un cellulare. Le vessazioni erano rivolte anche ai loro bambini di 2 e 5 anni, presi a bastonate e costretti a docce gelate tutto l’anno ed ad uscire senza giacca e scarpe. Si pensa che alla base degli abusi ci potesse essere il sospetto da parte del 58enne che la moglie avesse incontrato qualcuno. Ora il Tribunale di Roma lo ha condannato condannato l’uomo a cinque anni e quattro mesi di carcere.