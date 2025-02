Cagliari, Il Consiglio Comunale ha detto ufficialmente no al progetto del parco eolico off-shore galleggiante “Sardegna2”. La decisione, votata all’unanimità da maggioranza e opposizione, è stata motivata dalla preoccupazione per il grande impatto ambientale che l’opera avrebbe avuto sull’ecosistema marino del Golfo di Cagliari. Il progetto prevedeva l’installazione di 55 turbine eoliche galleggianti, alte circa 300 metri, posizionate a diverse miglia nautiche dalla costa. L’energia prodotta sarebbe stata trasportata alla rete nazionale tramite un complesso sistema di cavi sottomarini e terrestri. Tuttavia, la prospettiva di un intervento di tale portata ha sollevato numerosi dubbi, ma nonostante la bocciatura del progetto “Sardegna2”, si è ribadita la volontà di sostenere iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché siano in armonia con la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.