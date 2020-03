Diabete, al Brotzu scattano le visite a distanza: basta mandare via mail il risultato degli esami, il medico risponderà. Visite via mail per i diabetici sardi, l’iniziativa è del primario del Brotzu Songini: basterà mandare qualche giorno prima della visita fissata gli eventuali esami del sangue, il monitoraggio glicemico e altri eventuali documenti alla mail diabetologia@aob.it. Si riceverà risposta compatibilmente con le urgenze. Le visite normali sono infatti bloccate a causa dell’emergenza Coronavirus.