Coronavirus, il nuovo lucchetto di Conte: “Chiudiamo in Italia qualsiasi attività produttiva non essenziale”. Le parole drammatiche del premier italiano nel sabato notte dopo l’aumento dei contagi: “Siamo di fronte alla più grave crisi che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Per questo abbiamo deciso di chiudere le attività produttive non necessarie”: resteranno aperti regolarmente supermercati, farmacie, parafarmacie, servizi bancari e postali, resteranno in funzione i trasporti. Stop agli studi professionali. Conte stavolta non ha messo nessuna data di fine delle restrizioni, ammettendo che si tratta di “misure severe ma necessarie”. Tutti a casa, sempre di più, per fermare l’avanzata del virus. “Verrà rallentato il motore produttivo del Paese, ma non fermato. Lo Stato c’è, il governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare la testa. Sono misure che richiederanno tempo per vedere i loro effetti”. Stavolta, senza una data precisa.