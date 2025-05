Momenti di tensione, questa mattina, al pronto soccorso del Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato, dove un medico è stato minacciato e aggredito da un paziente in attesa di visita. L’intervento tempestivo dei carabinieri della stazione locale ha evitato conseguenze peggiori, mentre l’aggressore è stato identificato e denunciato.

A dare l’allarme è stata una chiamata al 112: secondo quanto ricostruito dai militari giunti sul posto, un uomo di 44 anni, disoccupato e residente a Calasetta, avrebbe iniziato a insultare e minacciare il medico di guardia, un professionista di 44 anni in servizio nel reparto d’urgenza. La situazione è degenerata quando il paziente si è avvicinato con atteggiamento minaccioso, costringendo le guardie giurate in turno a intervenire per bloccarlo. Ne è nata una breve colluttazione, al termine della quale l’uomo è stato fermato.

Fortunatamente, il medico non ha riportato lesioni fisiche. Il paziente è stato poi accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per il reato di violenza a pubblico ufficiale.