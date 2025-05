Decimoputzu in lutto per una giovane concittadina: addio a Pasqualina, “straordinaria, umile e buona, che ha affrontato con coraggio e dignità la sua lunga sofferenza”. Una giornata triste per la comunità che ben conosceva Pasqualina Mereu: tanti i messaggi dedicati alla donna e alla sua famiglia che racchiudono affetto e tanto dolore per la scomparsa prematura di Pasqualina. “È stata un esempio silenzioso di bontà e forza. Una donna che ha saputo dare senza mai chiedere, amare senza condizioni, e sorridere anche nel dolore” si legge nel gruppo dedicato al paese che ha ricordato la donna.