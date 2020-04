Decimomannu, luci di speranza nella città in lutto per Coronavirus: “Forza Decimo”

Le lacrime e lo choc per la scomparsa di Francesco Cesare, 71enne morto nell’ospedale Santissima Trinità. L’uomo era l’unico cittadino decimese risultato positivo al virus. La sindaca Anna Paola Marongiu, stasera, ha pubblicato una fotografia molto toccante su Facebook. Il palazzo comunale illuminato dal verde, bianco e rosso della bandiera italiana: “2 aprile 2020, un grido di speranza, per la comunità decimese, per la nostra Sardegna e per l’Italia tutta. Forza Decimo! Ce la faremo!”.