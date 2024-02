Dagli alberi di via Schiavazzi alle braccia della sua padrona: nuova vita per Fortunato

Era salito su un albero e non era più riuscito a scendere: era stato notato da alcune persone che, nel giro di poco, avevano allertato e messo in campo una vera e propria squadra per recuperarlo e salvargli la vita. Dopo molti tentativi di cattura, grazie alla tenacia di maestre e molti volontari, oltre che agli interventi da parte dei vigili, è stato recuperato: saltellava da un ramo all’altro, si era anche intrufolato in un nido di corvi, spaventato e affamato si è fatto catturare e ora è al sicuro, in casa, tra le braccia di una giovane donna che ha deciso di adottarlo. “Si chiama Fortunato, inizialmente gli era stato dato il nome di Tarzan, è un maschio di circa 7 mesi, molto affettuoso e, appena concluderà la terapia che sta assumendo, verrà sterilizzato” racconta Stefania Bonfanti.