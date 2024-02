Dalle passerelle di Milano a un brand di moda tutto suo, Marco Pusceddu pronto al debutto

Il successo, la vita frenetica che marcia a pieno ritmo nella capitale della moda è l’ambizione di chi esprime la propria arte attraverso ciò che viene indossato tutti i giorni o in quelli particolari: un trend che mai passa di moda, insomma, e i più attenti non perdono ciò che di più attuale e suggestivo suggeriscono gli stilisti e i professionisti che, tra merletti e ricami, riescono a rendere un pezzo di stoffa anche un capolavoro da collezione. Ma si sa, il richiamo per la propria terra d’origine, soprattutto se questa è avvolta da storia e mistero, da natura selvaggia e incontaminata, non è indifferente soprattutto per chi ha l’arte in testa che trasforma con le mani e che non desidera solo vestire modelle e modelli, bensì lanciare un messaggio ben preciso con abiti e accessori confezionati dalle mani delle sarte locali. Lui si chiama Marco Pusceddu, ha 25 anni “e sono di Cagliari, anche se da una decina di anni abito nella zona di Capoterra. Ho studiato presso il liceo classico Siotto Pintor e dopo il diploma a 18 anni mi sono trasferito a Milano dove ho studiato presso un’accademia di moda, l’MKS Milano Fashion School e mi sono laureato in Fashion Design. Successivamente ho lavorato come designer per delle startup di abbigliamento e di beachwear, ho lavorato come giornalista di moda per un giornale online e ancora oggi collaboro con Connectingdots, un’agenzia di produzione che si occupa di coordinamento Fitting, production e regia per grossi brand di moda durante le Fashion Week e non solo. La moda è una passione che ho avuto fin da bambino, non immagino alcuna alternativa o alcun piano B per la mia vita: è l’unica cosa che so fare o che quanto meno mi piace fare e mi rende felice. Fin da bambino ricordo sempre i look delle persone, magari non mi ricordo i nomi o i volti, ma il modo in cui son vestite sempre. Probabilmente questa passione deriva anche dalla mia famiglia: mio papà dipingeva e mia mamma è sempre stata una grande appassionata di moda, e da giovane ha fatto l’indossatrice: c’è sicuramente il loro zampino nella mia vena creativa. Il mio percorso lavorativo mi ha portato ad amare non solo la moda ma anche gli eventi ad essa collegati, mi piace organizzare e coordinare tutto ciò che poi porta alla creazione dell’evento in sé. Per questo ho deciso di portare anche nella mia terra di origine il mio percorso, le mie competenze e le mie passioni”.

Insomma, Pusceddu ha già assaporato e calcato un ricco scenario oltremare ma per lui la Sardegna è ora terra di conquista: “Ci sono tante opportunità ancora poco sfruttate in Sardegna, tanti talenti da esplorare e con cui fare network e tanto fermento da coltivare. Ho pensato di volermi dedicare sia alla cura di eventi e di una rete che possa far rifiorire in maniera raffinata e ricercata la cultura della moda in Sardegna e contemporaneamente ho trovato il coraggio di lanciare il mio brand. È un’idea che ho sempre avuto, un sogno che ho sempre tenuto nel cassetto e probabilmente per mancanza di coraggio, o banalmente perché ogni cosa ha il suo tempo, non avevo ancora messo in cantiere. Si chiamerà Virago, che nella lingua Italiana indica una persona, tecnicamente una donna, ma io preferisco parlare di persone, dotata di forza e di arditezza virile, dalla personalità decisa e sicura ma anche caratterizzata da una forte sensualità.

Non voglio essere il solito brand di abbigliamento: voglio trasmettere un concetto, uno stile di vita e un messaggio. Virago esprime una personalità e un modo di essere, una community di persone diverse fra di loro che fanno di tutto per affermare la loro singola unicità in maniera prepotente e disobbediente.

Virago è fluido, libero e sicuro. Riguardo alla collezione in sé ho cercato di trasmettere quelli che sono i valori e il concept del marchio, sarà una collezione decisa, strong e sensuale, sia nei colori che nelle forme. Inoltre proprio per rappresentare al meglio l’anima del brand ogni pezzo sarà unico e personalizzabile. Si tratterà di prodotti interamente Made In Italy, confezionati in Sardegna da sapienti mani artigiane, oltre che di pezzi unici”. La collezione verrà presentata il 15 marzo in occasione di una sfilata di talenti emergenti Sardi, organizzata anch’essa da Pusceddu e dal team interno alla Rinascente presso la boutique di Cagliari, e insieme a Marco presenteranno le loro creazioni altri 8 brand.