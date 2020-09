Covid, via ai test agli imbarchi in Sardegna: “Esclusi chi viaggia per lavoro, i bambini e chi parte e torna nell’Isola in 48 ore”

Covid, test agli imbarchi in Sardegna: “Esclusi chi viaggia per lavoro, i bambini e chi parte e torna nell’Isola in 48 ore”. Attenzione, importanti precisazioni dalla Giunta Solinas: ecco come funzionerà da domani il sistema di test e tamponi per chi arriva ed esce dalla Sardegna. Ci si può sottoporre al tampone anche sul posto, oppure esibire l’esito di un test sierologico rapido. Ci sono novità importanti contenute in una nota esplicativa che riportiamo qui integralmente:

“Sono pervenute diverse richieste di chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni articoli contenuti nell’Ordinanza n.43 dell’11/09/2020, che si rendono mediante la presente nota esplicativa.

Giova, in primo luogo, precisare che l’ordinanza è prioritariamente rivolta al contrasto ed alla prevenzione della diffusione epidemiologica del covid-19 in un momento di ripresa della curva dei contagi e di aumento dell’indice di trasmissibilità (Rt) che impone un nuovo punto di equilibrio nel contemperamento tra le esigenze di massima tutela sanitaria e le ragioni del sistema economico-produttivo, turistico e del legittimo esercizio dei diritti individuali. In tale ottica, mentre restano ferme le misure previste a livello nazionale per chi si muove per ragioni di lavoro o di salute o nell’esercizio di funzioni essenziali, si prevede un maggiore livello di controllo per chi intende entrare nell’Isola per finalità ludico- ricreative o turistiche. Considerato che, dalle analisi epidemiologiche svolte per la ricostruzione delle catene di contagio, è emerso con chiarezza che la nuova diffusione virale è stata determinata in Sardegna dall’apertura dei flussi turistici, si è ritenuto indispensabile – mantenendo ferme le misure ordinarie di distanziamento personale, utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche, etc – prevedere un “filtro” in ingresso che non limita in alcun modo la libera circolazione delle persone ma incide sull’attività di screening ad ampio spettro dei soggetti positivi, anche asintomatici o paucisintomatici, consentendo di individuarli tempestivamente ai fini dell’applicazione dei protocolli sanitari in uso sull’intero territorio nazionale. Infatti, attualmente in Italia e nel Mondo una persona che risulti positiva al covid-19 non solo non può imbarcarsi su navi o aerei ma non può nemmeno circolare sull’intero territorio nazionale. Pertanto, l’ordinanza non introduce alcuna ulteriore compressione dei diritti individuali costituzionalmente garantiti, ma si pone sul piano della prevenzione sanitaria consentendo un rilevamento più puntuale dei soggetti potenzialmente diffusivi del virus. Ciò, peraltro, soddisfa un preminente ed evidente interesse pubblico al contrasto della circolazione del Covid-19.