Covid, contagi in aumento in Sardegna: 5 % in più rispetto alla settimana scorsa

Contagi in un aumento in Sardegna, una crescita è del 5 % in più rispetto alla settimana scorsa. L’ Isola è una delle 5 regioni italiane dove i positivi stanno aumentando (sono 119 ogni 100 mila abitanti). I dati sono quelli pubblicati dalla Fondazione Gimbe.

Sempre secondo l’istituto, in Sardegna l’occupazione dei pazienti Covid nei posti letto delle terapie intensive è al 9 %: percentuale sotto la soglia di allarme (ma comunque la più alta in Italia) mentre la quota dell’occupazione in area medica è ferma al 7%.