È morto probabilmente per un malore Pasquale Andriotta, corriere di 42 anni di Piacenza. L’uomo, padre di 3 figli, stava effettuando una consegna quando si è sentito male.

A nulla sono serviti, purtroppo, i soccorsi: Andriotta se ne è andato poco dopo.

Secondo quanto riferito dai colleghi ai sindacati Filt-Cgil, oggi era il suo ultimo giorno come da contratto e temeva non gli venisse rinnovato.

Come riportato in una nota sempre da Filt-Cgil, “la precarietà non è soltanto una condizione contrattuale, ma può incidere concretamente sulla libertà di un lavoratore di fermarsi, scioperare, sottrarsi a condizioni che considera troppo gravose”.

Come ulteriore drammatica coincidenza, proprio oggi era stato proclamato uno stato d’agitazione a causa “dei carichi di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un’organizzazione considerata ormai insostenibile”.